Катунь24: «Единая Россия» запустила портал для сбора идей в народную программу

Россияне смогут направить туда свои предложения как онлайн, так и офлайн.

Фото: Катунь 24

Предвыборную программу «Единой России» на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев огласил «народной», потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак., предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», — отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

Принять участие в формировании народной программы на сайте np.er.ru можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни или направить свои предложения через специальную форму.

«Предусмотрен и офлайн формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин», — добавили в партии.

Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы, где принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Катунь24