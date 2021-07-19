Катунь24: «Превратилось в свалку»: горожане рассказали о состоянии озера с дикими утками в Барнауле

Озеро находится напротив парка «Юбилейный» в районе улиц Малахова, 34а, и Гущина, 150/2.

Фото: instagram.com/onf_22

Мусор в озере обнаружили активисты ОНФ, которые обратились в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Минприроды региона и администрацию Барнаула. Выяснилось, что права на участок с озером не зарегистрированы, его также можно использовать для возведения там парка развлечений и отдыха. Однако следить за состоянием этой территории должен муниципалитет. Более того, как уточнили общественники, озеро расположено в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, где запрещено размещать свалки.

Администрация Ленинского района направила материалы обследования участка в администрацию Барнаула и ООО «Барнаульская сетевая компания». Кроме того, с помощью волонтеро с озера убрали часть мусоров, однако самостоятельно справиться с ликвидацией крупногабаритного мусора и незаконной свалкой добровольцы не смогут.

Катунь24