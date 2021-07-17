Катунь24: «На лазурном берегу реки Обь»: Илья Прусикин опубликовал ролик об отдыхе в Сибири

Солист группы Little Big Илья Прусикин предложил россиянам альтернативу недоступным сейчас заграничным курортам. Артист рекомендовал всем отдохнуть в санатории «Ласточка» на берегу Оби.

Фото: Скриншот из инстаграм-аккаунта iliyaprusikin

Шуточный рекламный ролик появился в инстаграм-аккаунте артиста.

В видео Прусикин озвучил все плюсы отдыха в выдуманном санатории.

До места назначения всех желающих довезет комфортабельный автобус ЛиАЗ. А в санатории отдыхающих ждут номера с видом на улицу.

«Комнаты богаты — обиты рейкой и оснащены кроватями из надёжной российской стали. Также есть VIP-номера с душем и туалетом. А в президентских апартаментах есть ещё и горячая вода», — подчеркнул Прусикин.

«Турцию, Египет, Израиль забудь, санаторий „Ласточка“ — здесь есть все, чтобы хорошо отдохнуть!» — такими словами завершается видео.

Меньше чем за час ролик с «менеджером» Прусикиным набрал больше 150 тысяч просмотров. В комментариях активно отвечают пользователи из Алтайского края и Новосибирска, которые отмечают, что отдых на Оби действительно лучший 🙂

Кстати, это не новое видео Прусикина. Впервые оно было опубликовано 6 лет назад.



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Катунь24