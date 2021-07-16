Катунь24: «Не заплатил за товар»: суд вынес приговор сибиряку, который до смерти забил посетителя магазина

Мужчина отправится в колонию на 8 лет.

Фото: pixabay.com

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю, который три года назад жестоко избил мужчину в магазине. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Как пишет RuNews24.ru, 42-летний посетитель магазина пытался вынести товар, не заплатив за него. Однако мужчину заметила заведующая магазином и отвела его в служебное помещение. Там в это время был пьяный муж заведующей. Сотрудником магазина этот мужчина не был.

Они вдвоем попросили мужчину оплатить товар, но тот отказался и начал ругать женщину нецензурной бранью. 29-летний муж заведующей разозлился и избил покупателя.

Избитый мужчина вышел из магазина, но до дома так и не дошел. В соседнем квартале он потерял сознание. Следователи рассказывают, бригаду скорой медицинской помощи вызвали прохожие. Пострадавшего доставили в больницу, но там через несколько часов он умер.

Мужа заведующей признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии особого режима.

Катунь24