Катунь24: «Это моя обязанность»: барнаулец, решивший отгородить забором часть территории многоэтажки, объяснил своё решение

Строительство забора стало последней каплей в конфликте между жителями барнаульской многоэтажки по адресу Молодёжная, 111 и собственником соседнего дома. Несколько лет назад мужчина выкупил земельный участок, на котором располагается часть придомовой территории. Раньше он запрещал жильцам ходить по ней и ставить автомобили, а теперь и вовсе ставит ограждение. Подробности — в сюжете Артёма Тарасова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Это моя обязанность»: барнаулец, решивший отгородить забором часть территории многоэтажки, объяснил своё решение

Ходите, как хотите. Такой ультиматум поставил Леонид Горбунов жителям многоквартирного дома по адресу Молодёжная, 111. Мужчина — владелец соседнего участка. Однако несколько лет назад мужчина выкупил и часть придомовой территории, после того, как застройщик обанкротился. В результате — Леонид запретил жильцам ходить по ней и парковать автомобили.

Осенью прошлого года Леонид Горбунов высыпал перед входом в подъезд гору земли. А сейчас и вовсе решил возвести забор.

Ранее Горбунов предложил жителям установить сервитут, который бы чётко обговаривал границы, разрешённые для передвижения. Абонентская плата за такой компромисс — 500 рублей с квартиры ежемесячно, почти миллион рублей в год. Для некоторых жильцов — это сумма попросту неподъёмная.

Если забор мужчина всё-таки возведёт, расстояние для прохода составит менее метра в ширину. То есть подъехать к дому всё же не сможет ни скорая, ни пожарная служба. Да и для людей с ограниченными возможностями не самая удобная дорожка получается.

По словам юриста Максима Витвинова, в Росреестре этот земельный участок не зарегистрирован, а значит и возводить там Горбунов ничего не может.

Сейчас жители дома готовят обращение в суд. Леонид Горбунов в свою очередь планирует направить встречный иск. Однако долгие судебные разбирательства и отсутствие окончательного решения могут стать новой причиной конфликтов.

Катунь24