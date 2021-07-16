Катунь24: «Помогите, мы в рабстве»: сибирячка обнаружила в купленных помидорах записку с просьбой о помощи

Женщина решила обратиться в полицию.

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14 июля 2021 года жительница Новосибирска собралась поехать на дачу и купила в ближайшем магазине помидоры черри. Уже на даче женщина обнаружила в упаковке записку со словами: «Помогите, мы в рабстве».

Об инциденте рассказало издание «Прецедент». На упаковке указан ставропольский производитель, однако упаковывали помидоры уже в Московской области, откуда их развозят по всей стране.

С распределительного центра они попали в новосибирский магазин. В магазине признались, что поражены обнаруженным вкладышем.

Управляющая магазином обещала установить цепочку поставок, чтобы понять, в какой момент записка могла попасть в упаковку.

Сама покупательница тем временем планирует обратиться с заявлением в полицию.

Катунь24