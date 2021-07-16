Катунь24: «Динамо-Барнаул» обыграло сборную Новосибирска на матче Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» открыл сезон игрой с новосибирскими соперниками. Команды сразились в матче 1/256 финала Кубка России по футболу 2021-2022.

Фото: Катунь 24

О том, что матч чемпионата между «Динамо» и футбольным клубом «Новосибирск» пройдёт 14 июля, игроки узнали за неделю. Но это не помешало алтайским спортсменам одержать победу в серии пенальти. Хотя в начале месяца на домашнем стадионе динамовцев только приступили к реконструкции поля.

Уже на восьмой минуте после подачи в штрафную барнаульцев защитник срезал мяч в собственные ворота. Гости вышли вперёд. Ответили барнаульцы спустя 13 минут. Около ворот соперника Владимир Завьялов уверенно контролировал, дождался нужного момента для удара и сравнял счёт. В ходе всей встречи футболисты «Динамо-Барнаул» создавали моменты у ворот соперника. Под занавес встречи Владимир Завьялов не увидел свободного Михаила Осипова в штрафной и не смог завершить момент голом.

Основное время мачта завершилось ничейным результатом. По регламенту соревнований футболисты без дополнительного времени отправились пробивать одиннадцатиметровые. Динамовцы уже 14 лет не проигрывали послематчевую серию пенальти на Кубке России. В этот раз героем встречи стал голкипер хозяев Богдан Карюкин. Два отражённых удара вывели барнаульцев в следующую стадию турнира.

Теперь динамовцев ожидает следующая кубковая встреча с омским «Иртышом». Она пройдёт 28 июля на домашнем стадионе. Регулярный сезон стартует 20 июля матчем с «Амкаром» из Перми в Барнауле.

Катунь24