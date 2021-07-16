Катунь24: «На учет нигде не вставала, никуда не обращалась»: соседи рассказали о жительнице Барнаула, которая сожгла тело своего ребёнка

Напомним, обугленное тело младенца обнаружили 12 июля возле дома по адресу: ул. Советской армии, 48а.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «На учет нигде не вставала, никуда не обращалась»: соседи рассказали о жительнице Барнаула, которая сожгла тело своего ребёнка

«Здесь живут детоубийцы», – такая надпись появилась на подъезде дома, где проживала 29-летняя жительница Барнаула Анастасия. По предварительной информации, 8 июля 2021 года девушка родила мертвого ребенка, положила его тело в сумку и сожгла её в кустах неподалеку от дома по адресу: ул. Советской армии, 48а. Однако, как утверждают очевидцы, ночью рядом с местом происшествия они слышали детский плач.

Соседи Анастасии рассказывают: женщина жила вместе с мужем и ребенком. Вела аморальный образ жизни: регулярные пьянки, драки, для семьи это абсолютная норма. А в прошлом году девушку и вовсе осудили за кражу и дали условный срок – год и шесть месяцев.

От посторонних глаз Анастасия скрывала беременность до последнего. Однако позже поделилась, что ребенок должен появиться в августе.

«На учет нигде не вставала, никуда не обращалась. Она всячески пыталась скрывать свою беременность. Когда уже стало очевидно, она перестала скрывать. Я так девчонкам и сказала, что сейчас через пару дней родит и на помойку потащит», – уточнила соседка Тамара Курникова.

На месте преступления, по словам очевидцев, действительно обнаружили жидкость для розжига и бутылки из-под водки. Региональный Следственный комитет отказался комментировать трагедию.

Телеканал «Катунь 24» продолжает следить за развитием событий.

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