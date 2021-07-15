Катунь24: «С детства мечтала»: бийская пенсионерка в 61 год прыгнула с парашютом

В 61 год сплавляется на рафте по Катуни, на Крещение окунается в прорубь, прыгает с парашютом и ведет кулинарный блог. У пенсионерки Елены Огородниковой нет времени на скуку. А если и появляется, это исправляют шестеро внуков. С Еленой познакомилась наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «С детства мечтала»: бийская пенсионерка в 61 год прыгнула с парашютом

60 секунд свободного падения стали ярким воспоминанием в жизни Елены Огородниковой. Пенсионерка из села Соколово Зонального района прыгнула с парашютом в 61 год. На земле Елену встретили дети и внуки. Прием, признается она, был как у Валентины Терешковой после полета в космос.

Женщина признается, прыгнуть с парашютом мечтала с детства.

«На день рождения, мне был 61 год, как всегда застолье. Дети подарили открытку, а внизу написано: подарок, прыжок с парашютом», — рассказывает женщина.

Елена сплавляется на рафте по Катуни, на Крещение окунается в прорубь. При этом совмещает ведение хозяйства и уход за огородом с блогингом. В инстаграме она делится простыми рецептами на каждый день. Блюда из продуктов, которые есть в любом магазине. Благодаря блогу пенсионерка нашла друзей по всей стране, например, в Якутии. Готовить любит с детства, сейчас учит этому своих внуков и подписчиков.

«Неохота отставать от молодежи и от сегодняшней жизни. Сидеть на месте, как я говорю, чтоб мозги не засохли. Правильно — неправильно, но где-то дети подсказывали. Почему бы и нет. Некоторые даже яичницу не могут приготовить. Иной раз думаешь, зачем мне все это надо, а потом думаю, даже если одному человеку это поможет, значит, надо делать», — признается пенсионерка.

Елена 40 лет работала в детском саду. Воспитывала и своих малышей: у нее сын и дочь. На пенсии появилась возможность больше времени посвятить семье. Но все еще применяет навыки воспитателя: у Елены шестеро внуков.

«Самое главное — моя семья. Мои дети, мои внуки. Сейчас вот внук пришел из армии», — признается Елена.

Огород, блог, экстремальные виды спорта — 61 год для этого не помеха. Елена признается, у нее еще много желаний. Например, однажды увидеть океан. А семья всегда поддержит.

Катунь24