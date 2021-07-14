Катунь24: «С таких крыш снег не скидывают»: в Алтайском крае начался суд над руководителями кооператива, чьи сотрудники погибли под сошедшим с крыши снегом

В Следственном комитете установили, что трагедия произошла из-за нарушения правил охраны труда главным инженером и руководителем организации.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «С таких крыш снег не скидывают»: в Алтайском крае начался суд над руководителями кооператива, чьи сотрудники погибли под сошедшим с крыши снегом

Суд по делу о трагедии в селе Смазнево начался в Заринском районном суде. Напомним, в феврале 2021 года руководители сельхозпредприятия дали указание его работникам очистить снег с крыши зернохранилища. В момент работ прямо на мужчин сошёл снег. Под завалами оказались 8 человек, четверо из них погибли.

Самому молодому работнику на момент трагедии было всего 22 года. На предприятии Максим Сергеенко трудился токарем около 5 лет. Его мать Татьяна Воронина до сих пор не может сдержать слез и винит в его смерти генерального директора кооператива Михаила Морозова.

«Максим предупредил Михаила Анатольевича, что с таких крыш снег уже давно не скидывают. Нужно было залезть на чердак, постучать по стропилам либо по обрешетке, и такие лавины сходят. Несмотря на это Михаил Анатольевич дает указание главному инженеру, и люди поехали работать», – рассказала мать погибшего Максима Сергеенко Татьяна Воронина.

Ещё один погибший Павел Токарев не дожил несколько месяцев до своего 60-летнего юбилея. Его жена Ольга вспоминает, о смерти мужа узнала, когда находилась в больнице.

Руководитель сельхозкооператива имени Фрунзе Михаил Морозов за все судебное заседание не проронил ни слова. Ответ взял его заместитель Евгений Чухловин, который также проходит обвиняемым по уголовному делу. Руководители сельхозпредприятия неоднократно называли причиной трагедии резкий перепад температуры. Но следствие установило, что это было именно нарушение правил охраны труда.

До сентября 2021 года Михаил Морозов пробудет под домашним арестом, а Евгений Чухловин – два месяца под подпиской о невыезде.

Катунь24