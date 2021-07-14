Катунь24: «Всё было обоюдно»: житель Бийска изнасиловал бывшую супругу

Однако обвиняемый утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.

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По данным СК по Алтайскому краю, 39-летний местный житель в апреле 2021 года пришел в квартиру бывшей супруги, в которой она проживала с тремя детьми. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать женщине отверткой, завел в ванную комнату, где изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемый свою вину не признает и утверждает, что все произошло по обоюдному согласию. Собранные правоохранителями доказательства опровергают эту версию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством».

Катунь24