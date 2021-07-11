Катунь24: «Город надо украшать»: рубцовский скульптор создает необычные композиции

Самые ранние свои работы Александр Долгий установил в скверах и парках города ещё 15 лет назад. В чём особенности технологии мастера, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Город надо украшать»: рубцовский скульптор создает необычные композиции

«Среди серых однотипных панелек глазу не на чем остановиться», — с такой мыслью рубцовский скульптор Александр Долгий начал создавать скульптуры и устанавливать их в городе. Авторская техника мастера позволяет значительно ускорить и удешевить процесс. Кроме того его скульптуры получаются лёгкими и хорошо поддаются ремонту. Поэтому на его работы есть спрос.

Последовательность создания скульптуры следующая: сначала эскиз в трёх вариантах, потом макет в масштабе. После — лепка фигуры в натуральную величину и создание гипсовой формы. Форма заливается каменной смесью и впоследствии обшивается металлом. Последние два года скульптор работает в паре с Геннадием Коломыциным, который одевает скульптуры в жесть. Вместе они создали памятник детям войны, скульптуру студента к 80-летию техникума и учительницу к 90-летию педучилища. Сейчас работают над пятой скульптурой.

Бывают и менее крупные заказы. Знакомый Александра Андреевича решил покорить Эверест и воздвигнуть в честь этого на вершине скульптуру. Он выбрал небольшую фигуру медведя на постаменте. В руках у мишки балалайка и цветы.

Самые известные работы скульптора в Парке ветеранов, на входе в ЗАГС, у железнодорожной больницы, на бульваре Победы и на вокзале. Александр Андреевич наполнил город диковинными животными: посадил на лавочки и постаменты сову, рака, ворону и коня в пальто, который даже попал в путеводители.

Катунь24