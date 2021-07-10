Катунь24: «Я за такие деньги не езжу»: в Барнауле ещё один таксист отказал пассажиру в поездке

Девушка уже села в машину, когда водитель начал говорить, что не примет вызов.

Фото: pixabay.com

Видеозапись разговора девушки с таксистом появилась в Telegram-канале «В курсе 22» вчера вечером, 8 июля 2021 года.

Судя по снятому пассажиркой отрывку, таксист остался недоволен назначенной сервисом такси стоимостью поездки. Он высказал девушке, что «таких денег вообще нет». В этот момент она уже села в машину для поездки.

Читатели канала развернули дискуссию в комментариях к видеозаписи. Некоторые считают, что владельцы автомобилей вправе принимать такое решение и не возить пассажиров. Другая часть призывает обращаться с жалобами в службу поддержки такси, поскольку таксист нарушает условия договора.

Это не первый случай, когда таксисты отказываются везти пассажиров, взяв заказ. Ранее, в мае 2021 года, водитель оставил 15-летнего жителя Барнаула с багажом и разрядившимся телефоном. Мужчина не захотел везти ребенка, так как в маршруте значились два адреса, а стоимость заказа его не устроила.



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Катунь24