Катунь24: «Свежий взгляд на муниципалитет»: в Барнауле обсудили стратегию развития агломерации

Проект будет включать разработку сценария развития системы до 2035 года. Документ подготовит Агентство по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА).

Фото: barnaul.org

По словам генерального директора АСЭРА Юрия Кузнецова, к работе привлечены ведущие российские эксперты, занимающиеся стратегий развития регионов. Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что «свежий взгляд на муниципалитет» позволит увидеть город со стороны, для чего необходим всесторонний анализ и предложения по дальнейшему развитию агломерации и ее центра – Барнаула.

«Работу над итоговым документом мы планируем завершить к февралю 2022 года. В нем будет представлена модель социально-экономического развития, учтены интересы всех участников агломерации, внесены предложения по ее границам», – пояснил Юрий Кузнецов.

АСЭРА – специализированный центр содействия развитию городских агломераций на территории Российской Федерации. Агентство учреждено Союзом российских городов в 2014 году по инициативе нескольких регионов, реализующих пилотные проекты по развитию агломераций. В числе основных задач Агентства – разработка и реализация проектов социально-экономического развития городских агломераций, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, консультации в сфере экономики, управления, финансов, права и информации.

Катунь24