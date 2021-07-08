Катунь24: «За любовь и верность» наградят 31 многодетную семью Алтайского края

8 июля в России отмечается семейный праздник – День семьи, любви и верности, к которому приурочено награждение.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Медаль «За любовь и верность», которую получают в этот день многодетные семьи, – общественная награда, учрежденная Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Её получают супруги, являющиеся гражданами России, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

С 2009 года в Алтайском крае медалью награждены более 400 семейных пар. В 2021 году её получит 31 семья. Чествование награжденных пройдёт по месту их жительства, уточняет Министерство социальной защиты Алтайского края.

Катунь24