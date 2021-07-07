Катунь24: «Шукшинские дни на Алтае» перенесли на осень 2021 года

Об этом сообщила 5 июля 2021 года министр культуры края Елена Безрукова на онлайн пресс-конференции.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Шукшинские дни на Алтае» перенесли на осень 2021 года

Фестиваль всё-таки планируют провести в 2021 году. Его перенесли на осень из-за эпидемиологической обстановки.

«Нами принято решение предварительно перенести Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» на даты 28 сентября, напомню, это день рождения Алтайского края, по 2 октября – это день памяти Василия Макаровича Шукшина. Естественно, ближе к этим датам мы ещё раз посмотрим обстановку, для того чтобы окончательно их утвердить», – пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Программы на горе Пикет не будет в любом случае. Но большую часть мероприятий на закрытых площадках всё-таки планируют провести. Завершить фестиваль хотят в городском дворце культуры Бийска.

Катунь24