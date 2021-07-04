Катунь24: «Газель» и легковой автомобиль столкнулись в Барнауле
Со слов очевидцев, водителя «газели» увезли в реанимацию.
Фото: Инцидент Барнаул
Информацией поделились подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». ДТП случилось сегодня, 3 июля 2021 года. На кадрах с места аварии видны значительные повреждения передней части обоих автомобилей.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и скорая помощь. Водителя «газели», со слов свидетелей, увезли в реанимацию. Информация уточняется.