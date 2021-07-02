Катунь24: «Это был ад»: 101-летний ветеран из Алтайского края рассказал об ужасах войны

В селе Краснощёково живёт ветеран Великой Отечественной войны Василий Измайлов. В этом году ему исполнился 101 год. В гостях у фронтовика побывала наша съемочная группа.

Василий Измайлов родился в селе Карпово Краснощёковского района, когда в России ещё бушевала Гражданская война. На фронт Великой Отечественной войны Василий Иванович прибыл в конце 1941-го. В Крыму охранял секретное на тот момент оружие — легендарные «Катюши». Участвовал в боевых действиях на Керченском полуострове против 11-й армии вермахта. Во время отступления советских войск, чтобы не попасть в плен, вплавь переплыл Керченский пролив и чудом остался жив.

В будущем старшему сержанту Василию Измайлову было суждено в составе различных соединений Красной армии принять участие в обороне Северного Кавказа, освободить от немецкой оккупации Молдавию, Румынию, Словению, Австрию, Венгрию. После войны получил образование педагога и экономиста, был заведующим в пчеловодческом хозяйстве. Василий Иванович — один из двух фронтовиков, проживающих в Краснощёковском районе. Сегодня он скромно живёт в своём доме с супругой. Местные жители и представители власти заботятся о пожилых людях как могут. Стараются откликнуться на любую просьбу.

О своём боевом пути, ужасах войны и борьбе с оккупантами Василий Иванович написал книгу. Один из экземпляров с авторской подписью он подарил нашему телеканалу. Фронтовик ведёт активную общественную жизнь, общается с местными депутатами, даёт отеческие советы, рассказывает молодёжи правду о войне и нелёгком послевоенном быте. А многие поколения земляков не устают благодарить ветерана за спасение от геноцида и за мирную жизнь.

Катунь24