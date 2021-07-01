ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: «Завтра встретимся, готовьте коньяк»: Роскосмос опубликовал разговор экипажа «Союз-11», погибшего 50 лет назад

Горняк22
17 часов Ago

Российские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

Фото: Roscosmos.ru

Экипаж проработал на станции 23 дня, выполнив программу экспедиции и, собрав нужную документацию, рабочие записи и аппаратуру, отправился на Землю. О расстыковке аппарата и станции космонавты сообщили в Центр управления полетами 29 июня 1971 года в 21:15. После они получили данные о посадке и шутливо попрощались, попросив «подготовить коньяк» к встрече.

В процессе спуска на высоте 100 км случилась внезапная разгерметизация корабля из-за конструктивного недостатка. Космонавты пытались устранить поломку и исправить «протекающий» клапан вентиляции, однако не успели. В течение нескольких секунд внутри космического корабля упало давление, и весь экипаж погиб. В момент трагедии космонавты находились в аппарате без полетных скафандров: размер «Союза-11» мог вмещать до трех человек, но не предусматривал возможность пребывания в нем в скафандрах.

После происшествия полёты в космос приостановили на 2 года, параллельно дорабатывали корабль «Союз». Кроме того, появился перечень мер по части безопасности космонавтов. Так, стало обязательным использование скафандров «Сокол» в выведении корабля на орбиту и возвращении космонавтов на Землю, уточняет Роскосмос.

 

Катунь24

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