Катунь24: «300 тысяч – запредельная сумма»: адвокат владелицы скандально известного батута в Барнауле рассказал о компенсации за трагедию

В конце мая возле ТЦ «Район» в Барнауле произошла трагедия: перевернулся батут, из-за чего два ребенка получили серьезные травмы. Сегодня адвокаты предложили матери одной из пострадавших девочек 300 тысяч рублей.

Фото: Следком по Алтайскому краю Embedded video for «300 тысяч – запредельная сумма»: адвокат владелицы скандально известного батута в Барнауле рассказал о компенсации за трагедию

«Увидела вместо здоровой дочки окровавленное тело», — так вспоминает о трагедии на перевернувшемся батуте мама пострадавшего ребенка – жительница Барнаула Марина.

«Я увидела, что у мужчины на руках лежит окровавленное тело в одежде моей дочери. Я ребенка узнала по одежде, потому что лица не было видно – было кровавое месиво просто. У нее шла кровь из ушей, из носа, изо рта, она не дышала. Я, когда увидела, опустилась на колени рядом и заплакала. У меня мысль была, что если ребенок здесь и сейчас умрет, то я просто рядом лягу и умру. Хотя рядом в коляске лежал второй – 1,5-месячный ребенок», — рассказывает женщина.

А дальше неделя в реанимации, 5 суток ребенок провел на аппарате ИВЛ. 1,5-часовая операция на бедре и борьба с последствиями черепно-мозговой травмы.

«Вика (имя пострадавшей девочки – прим. ред.) так и не говорит до сих пор. У нее начала немного работать моторика, она начала в руках держать игрушку, она может улыбаться. Кушает, губками шевелит. Рот у нее шевелится, а звуков нет никаких», — рассказывает Марина.

Сейчас ребенок проходит курс лечения в краевом центре охраны материнства и детства. Врачи оценивают состояние как тяжелое, но стабильное. Сразу после происшествия владелица батута пообещала выплатить семье компенсацию 1,2 млн рублей. С условием, что они откажутся от претензий. Однако спустя месяц ее представители предложили 300 тысяч рублей.

«Мы предлагаем достаточно серьезные деньги по нынешним временам. Практика по всей России по таким делам: 300 тысяч считаются запредельной суммой. Даже при гибели, я приговоры все поднял, 600 тысяч — это предел», — пояснил Виктор Чумаков, адвокат. – Серьезные ли это деньги за здоровье ребенка, которое подорвано, возможно, на всю жизнь будет? – Давайте не будем путать умышленное преступление и преступление ли. Мы вообще не знаем еще, есть оно или нет.

Против предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас женщина находится под домашним арестом. Однако ее представители считают такую меру пресечения слишком строгой.

«Я полагаю, что потерпевшим выгодно, чтобы она не была на домашнем аресте. Потому что она должна работать. Откуда взять деньги на компенсацию, которую предложили? Человек должен работать. Даже чтобы своровать, надо выйти из домашнего ареста и взять эти деньги где-то. Они ниоткуда не возьмутся. И просто сидеть, ждать тем же потерпевшим, что они просто с неба упадут – не упадут они с неба», — рассказал адвокат.

Через два месяца Вике предстоит еще одна операция на бедре. Оценить в полной мере ущерб здоровью ребенка врачи пока не могут. Поэтому сколько средств понадобится на реабилитацию – говорить об этом пока рано. Сейчас семье помогают добровольными взносами жители города. Как заметила Марина, их они не тратят. Кто знает, насколько дорогостоящим окажется лечение ребенка.

Катунь24