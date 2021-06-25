Катунь24: «Может быть использовано против вас»: эксперт рассказал, о чем нельзя писать в соцсетях

Создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов заявил, что любые неосторожные высказывания в социальных сетях могут обернуться неприятными последствиями для автора.

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Антипов отметил, что все данные, оставленные в интернете, будут храниться там не менее трех лет. При этом анонимным остаться не получится, если даже изменить имя и фамилию в соцсети. По номеру вашего телефона можно найти все ваши социальные аккаунты, которые к нему привязаны, пояснил он.

«Все, что вы напишите в интернете, навсегда останется там и может быть использовано против вас. Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

По его словам, стоит избегать даже шуточных комментариев на определенные темы. Например, фраза «Убейся ап стену» может расцениваться как «склонение к совершению самоубийства».

Эксперт рекомендовал быть осторожными в действиях и высказываниях, когда речь идет о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве.

Катунь24