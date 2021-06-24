Катунь24: «Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных

Теперь одному пассажиру можно перевозить до трех животных вместо одного.

Фото: pixabay.com

По новым правилам, брать с собой на борт можно будет до двух животных старше шести месяцев, если их общий вес вместе с переноской не превышает восьми килограммов.

Также теперь можно будет бесплатно перевозить коляску для животного и использовать ее при посадке питомца на борт.

Время подачи запроса на перевозку питомцев сократили до 6 часов. Отмечается, что раньше уведомлять авиакомпанию о том, что в поездке вы будете вместе с питомцем, нужно было не позднее чем за сутки до времени вылета.

При регистрации животного сфотографируют вместе с клеткой. На клетку прикрепят стикер с данными питомца и телефоном владельца.

В авиакомпании отменили ограничения на перевозку мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Также сократили список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Раньше список содержал 75 пород, после сокращения — 12.

В авиакомпании изменения объяснили необходимостью обеспечить комфортные и безопасные условия перелета для всех категорий пассажиров, передает РИА Новости.

Катунь24