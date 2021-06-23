Катунь24: «Совести нет абсолютно»: барнаульцы обеспокоены группой лиц, обходящей квартиры пенсионеров

Опасением по поводу мошенников поделилась подписчица паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

По словам очевидицы, подозрительная компания была замечена вчера, 21 июня 2021 года, у дома на улице Энтузиастов, 5 в Барнауле. Группа лиц с пакетами в руках и липовыми документами, разделившись, проходит по квартирам пенсионеров сразу после того, как тем приносят пенсию. Происходит это в рабочее время – большинство пожилых людей находятся в этот момент в квартирах одни.

«Люди наглым образом демонстративно продолжают поквартирный обход, рассказывая про ярмарку и 12 счастливчиков в нашем городе. Самое главное – в день, когда у стариков деньги на руках», – рассказала подписчица.

Женщина также сообщила, что обращалась с этим вопросом в правоохранительные органы, однако пока никакой реакции не последовало.

Катунь24