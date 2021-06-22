Катунь24: «Подпитываюсь от родной земли»: алтайский музыкант Вадим Капустин дал концерт в Барнауле

Уроженец столицы Алтайского края Вадим Капустин, известный многим по шоу «Голос 5», выступил в Барнауле вчера, 20 июня 2021 года. С исполнителем пообщались журналисты нашего телеканала.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Подпитываюсь от родной земли»: алтайский музыкант Вадим Капустин дал концерт в Барнауле

В краевую столицу Вадим приехал с проектом Isaac Nightingale. За несколько недель до отъезда музыкант написал четыре новые композиции. Вдохновением послужила встреча с родной или, как говорит Капустин, «святой» алтайской землей.

«Когда мои ноги касаются земли алтайской, я всегда чувствую прилив адреналина. Потому что здесь все мое детство прошло, здесь вся моя жизнь. Я подпитываюсь от своей родной земли», – говорит Вадим.

В Барнауле Вадим жил до 18 лет. Окончил музыкальное училище по специальности «дирижер академического театра». О студенческом времени музыкант вспоминает с теплом, 4говорит, что именно здесь ему привили музыкальный вкус.

«Я заходил в класс, как нормальный студент брал ключ, садился, закрывал, открывал рояль и растворялся в импровизации. Смотришь на часы – а уже прошло 2-3 часа, а ведь надо занятие делать. А я импровизирую. До сих пор то время, проведенное в классах музыкального училища за этими импровизациями, мне дало огромную базу. Вот это меня и воспитало».

Однако было время, когда музыкант мечтал стать врачом. Примером послужили его мама и бабушка – герой труда. Судьба распорядилась иначе: по словам Вадима, он стал «медиком человеческих душ».

Сейчас Вадим Капустин не только устраивает концерты, но и преподает. Музыкант занимается не только с профессиональными артистами, но и обычными людьми, которые просто мечтают заниматься любимым делом.

Катунь24