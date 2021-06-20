Катунь24: «Хотите жить – прививайтесь!»: главный врач барнаульской больницы рассказал о необходимости срочной вакцинации

В программе «Интервью дня» на телеканала «Катунь 24» главный врач барнаульской городской клинической больницы № 11, эксперт Общественной палаты Алтайского края Андрей Коломиец рассказал о необходимости поставить прививку накануне «третьей волны» коронавируса.

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«Третья волна» коронавируса, по мнению доктора, – это уже не миф, а реальность.

«За неделю количество занятых коек в ковидных госпиталях выросло с 600 до 950», – рассказал Андрей Коломиец.

Грядущая вспышка, по его словам, будет слабее осенней, но она будет существенной. Количество тяжелых больных и умирающих на сто заболевших остается прежним, при этом тяжесть поражений только возрастает.

Сегодня, по словам доктора, у людей сформировалось ложное чувство безопасности. Люди расслабились на летнем солнышке, активно стали ездить в отпуск, по стране и заграницу, в результате чего стали переносчиками новых штаммов вируса.

Прививаться сегодня необходимо и для создания коллективного иммунитета в стране и регионе. Анализ работы лабораторий Алтайского края показал, что сейчас 61% жителей региона имеют антитела, а 40% — их не имеют. Чтобы добиться формирования коллективного иммунитета, количество людей, имеющих антитела, должно составить от 75 до 90%.

«Значит, — говорит Андрей Коломиец, – нужно срочно эти 25% добрать. И лучше их добирать не через трупы и кладбища, а через прививку»

По словам Андрея Коломийца, на людей здравые посылы и научная информация уже не действуют, поэтому нужно всем говорить просто и прямо: «Если жить хотите – прививайтесь». Доктор заверил: прививка не защитит вас от вируса на 100 %, но даже если вы вдруг заболеете, то точно не в тяжелой форме.

Катунь24