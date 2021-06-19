Катунь24: «День сибирского поля» пройдёт в Алтайском крае на следующей неделе

Мероприятие состоится 23 и 24 июня. Межрегиональный агропромышленный форум проведут на традиционной площадке — в Сибирском агропарке, расположенном на 37 километре Павловского тракта. Сейчас там идёт активная подготовка.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «День сибирского поля» пройдёт в Алтайском крае на следующей неделе

В этом году в форуме примут участие больше 280 компаний со всей России и из-за рубежа. Это заводы-производители, их официальные дилеры и агроснабженческие предприятия. Они представят больше 550 единиц техники для полеводства, «умную сельхозтехнику», оборудование и машины для животноводства, а также семена, удобрения, корма и другие товары и услуги.

Добавим, телеканал «Катунь 24» развернёт открытую студию на площадке сельхозфорума. Мы расскажем и покажем самые яркие моменты «Дня сибирского поля».

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