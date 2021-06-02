ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Катунь24: «Хотел приворожить любимую»: барнаулец доверился ясновидящей и потерял деньги

Горняк22
15 часов Ago

35 тысяч рублей отдал мужчина в надежде вернуть свою девушку.

Фото: pixabay.com

Мужчина нашел сайт о предоставлении услуг ворожеи. Написал женщине и попросил вернуть его бывшую девушку. «Ясновидящая» указала счет, на который нужно было перевести 35 000 рублей за оказанные услуги. Потерпевший выполнил указания и стал ждать обещанного результата.

Время проходило, а девушка все не писала. Он решил написать ведунье, но та перестала выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули, и решил обратиться в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22
15 часов Ago
Сыр Фото: pixabay.com По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной...

Читать по теме:

ВТОПЕ: