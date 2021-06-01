Катунь24: «Не могли нащупать тела детей под складками батута»: новые подробности барнаульской трагедии от очевидцев

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента возле торгового центра «Район» в Барнауле. Накануне, 30 мая, там опрокинулся батут. На аттракционе находились двое детей. Сейчас обе пострадавшие девочки в реанимации. Журналисты «Катунь 24» узнали последние детали произошедшего.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Не могли нащупать тела детей под складками батута»: новые подробности барнаульской трагедии от очевидцев

Батут не был закреплён должным образом: на видеозаписи инцидента видно, как тросы отрываются и вся конструкция резко поднимается в воздух. Четыре ребенка внутри, двое успели спрыгнуть. Рядом с местом происшествия расположен рынок Докучаево, поэтому одними из первых, кто бросился на помощь пострадавшим, стали продавцы, они нашли детскую обувь.

«Мы его пытались порвать, тянули батут, он очень тяжелый. Сдулся, складки друг на друге, мы не могли найти вход. Потом уже пытались, щупали-щупали, думали, что там дети. Позже приехали сотрудники МЧС, посмотрели, никого не было», – рассказали работники Докучаевского рынка Олеся и Ирина.

Двум девочкам 3 и 4 лет выбраться не удалось: они упали с большой высоты прямо на трамвайные рельсы рядом с аттракционом. Сразу после трагедии их доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии: множественные переломы, черепно-мозговые травмы. Одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры, отметила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алтайского края Марина Галдина.

Пострадавших могло быть гораздо больше: аттракцион пользовался популярностью среди жителей микрорайона. Однако по стечению обстоятельств некоторые из них туда не пришли. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают технике безопасности. Отдельную проверку проводят сотрудники прокуратуры.

«Следователи регионального Следственного комитета провели осмотр места происшествия. Допросили очевидцев и свидетелей произошедшего. Также установлен владелец батута – индивидуальный предприниматель из Барнаула. Следователи провели обыски по месту его жительства и работе, а также допросили. Назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, криминалистическая и техническая, которая позволит следователям установить степень износа батута», – сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Заместитель председателя правительства Алтайского края отметил, что сегодня нормативно-законодательная база не позволяет учесть все батуты, которые находятся на территории региона. Собственник имеет полное право поставить его, раскрепить, использовать, не ставя никого в известность.

Сообщить о батутах и аттракционах, которые используют с возможным нарушением техники безопасности, можно по телефону 8 (3852) 35-36-46.

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