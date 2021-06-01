Катунь24: «Большой фестиваль детской игры» пройдет в Барнауле

Праздник состоится в День защиты детей 1 июня.

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В этот день на площадках детских садов Алтайского края пройдет «Большой фестиваль детской игры». Педагоги учреждений-участников определяют виды и формат игр, а затем реализуют их на фестивале. Как сообщили в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова, в октябре 2020 года в этом мероприятии участвовал 21 педагогический коллектив из детских садов Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Ребрихи и ЗАТО Сибирский. В этом году к фестивалю присоединились новые дошкольные учреждения.

«Игра — это основа развития познавательной деятельности у детей дошкольного возраста. Очень важно сохранить этот вид деятельности, распространить опыт и обменяться им среди коллег нашего края. Поэтому фестиваль становится точкой профессионального роста педагогов. Таким образом, это одновременно праздник и для детей, и для воспитателей. В прошлом году мы впервые провели такое мероприятие и полученные отзывы руководителей дали уверенность в том, что праздник станет традиционным», — рассказала организатор фестиваля, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова Ольга Меремьянина. Программы, сценарные планы, методические разработки и видеоматериалы представят на главных страницах сайтов детских садов.

Заведующая детским садом №8 Новоалтайска Светлана Чепель поделилась своим опытом проведения фестиваля:

«В прошлом году на мероприятии мы использовали игры на развитие и коррекцию дошколят, так как у нас много детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале принимали участие в основном узкие специалисты: педагоги-дефектологи, логопеды, музыкальные работники. Поскольку в этом году фестиваль приходится на День защиты детей, мы решили сделать этот праздник более легким. Все игры будут проходить на свежем воздухе, с воздушными шарами. Мы делаем упор на подвижные игры, чтобы дети почувствовали радость, удовлетворение и в полной мере насладились этим днем».

Катунь24