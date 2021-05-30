Катунь24: «Барнаул – город фонтанов»: в районе Жилплощадки вырвался из-под земли столб воды
О стихийно образовавшемся в городе водном объекте сообщили подписчики паблика Barnaul 22.
Фото: Barnaul 22
Прорыв случился сегодня, 29 мая 2021 года. Как отметили очевидцы, вода мощным потоком вырвалась из-под земли на улице Пионеров в городском районе Жилплощадка. На место аварии прибыли сотрудники барнаульского Росводоканала.
Ранее, 26 мая 2021 года, большой столб воды вырвался из-под земли на пересечении проспекта Социалистического и улицы Мерзликина. В начале месяца, 12 мая 2021 года, подобный инцидент произошёл на улице Малахова недалеко от больницы шинного завода.
Подписчики паблика шутят, что Барнаул становится столицей фонтанов, и даже употребляют соответствующий хештег #барнаулгородфонтанов.
Видео: Роман Рубцов.
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