Катунь24: «Паровоз» и Lexus: четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле
О ДТП сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».
Фото: Инцидент Барнаул
По информации подписчиков, авария случилась вчера вечером, 28 мая 2021 года. На видеозаписи видно, как цепочкой «паровоза» въехали друг в друга три машины. За ними на небольшом расстоянии также стоит автомобиль Lexus, ещё один участник аварии.
У всех четырёх машин повреждена передняя часть. На месте происшествия работал Аварком, о пострадавших не сообщается.