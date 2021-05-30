Катунь24: «Паровоз» и Lexus: четыре автомобиля столкнулись на Новом мосту в Барнауле

О ДТП сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

По информации подписчиков, авария случилась вчера вечером, 28 мая 2021 года. На видеозаписи видно, как цепочкой «паровоза» въехали друг в друга три машины. За ними на небольшом расстоянии также стоит автомобиль Lexus, ещё один участник аварии.

У всех четырёх машин повреждена передняя часть. На месте происшествия работал Аварком, о пострадавших не сообщается.

Катунь24