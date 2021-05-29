Катунь24: «До сих пор поверить не могу!»: автор пьесы «Интуиция» узнал о родственниках в Алтайском крае

Историей о найденных в Барнауле родных Александр Цыпкин поделился перед показом премьерного спектакля в театре драмы.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «До сих пор поверить не могу!»: автор пьесы «Интуиция» узнал о родственниках в Алтайском крае

Когда стало известно о показе пьесы в Барнауле, Александру позвонила его тетя и сообщила, что в краевой столице проживают его родственники. Как оказалось, родные, которые ранее проживали в Белоруссии, с приходом советской власти были раскулачены и отправлены на поезде в Казахстан. В Барнауле, по словам Цыпкина, их выкинули из вагона, и они остались здесь жить.

Из-за продолжающейся пандемии Александр не смог встретиться с ними, но пообещал сделать это в следующий раз.

Напомним, что последний день премьерного показа состоится 29 мая 2021 года в 17:30 в краевом театре драмы. Художественным руководителем постановки является популярный артист театра и кино Константин Хабенский.

Катунь24