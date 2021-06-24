Катунь24: 119 новых случаев заражения коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 3 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19 – 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 288 человек, в т.ч. 3 593 ребенка. Выздоровели всего 47 146 (+ 3) человек. Умерло 3 377 (+ 11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 408 (+ 10) человек; иные причины смерти – 969 (+1) человек.

По состоянию на 23 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1179 человек.

Кроме этого, 328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 290, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 121.

Минздравом края развернуто 1812 коек, к кислороду имеют подключение 1670, с ИВЛ – 189. Резервных коек: 1812-1179-328=305.

9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

212 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 119 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 63, Бийск – 17, Яровое – 8, Заринск – 7, Камень-на-Оби – 5, Павловский район — 4, Рубцовск, Ключевский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Михайловский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19 092, Алейск — 784, Алейский район — 320, Алтайский район — 208, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4541, Бийский район — 571, Благовещенский район — 695, Бурлинский район — 369, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 409, Егорьевский район — 320, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1430, Заринский район — 217, ЗАТО Сибирский — 96, Змеиногорский район — 562, Зональный район — 254, Калманский район — 480, Камень-на-Оби — 619, Каменский район — 287, Ключевский район — 314, Косихинский район — 224, Красногорский район — 74, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 244, Кулундинский район — 682, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 167, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 586, Немецкий национальный район — 328, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1468, Павловский район — 726, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 921, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 494, Родинский район — 384, Романовский район — 172, Рубцовск — 3751, Рубцовский район — 538, Славгород — 1242, Смоленский район — 269, Советский район — 159, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 149, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 814, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 426, Третьяковский район — 202, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 179, Усть-Калманский район — 202, Усть-Пристанский район — 221, Хабарский район — 157, Целинный район — 228, Чарышский район — 140, Шелаболихинский район — 226, Шипуновский район — 501, Яровое – 696.

Из общего числа заболевших 595 случаев – завозные, в т.ч. 234 – из-за рубежа; 32 791 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 53 288 заболевших: 13 893 – у больных внебольничной пневмонией, 31 329 – у заболевших ОРВИ, в 8066 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 540 818 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 144,5 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4325 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4491 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 334 477 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 23.06.2021 года прививается 298 692 человека, в том числе: 53 062 человека получили первую прививку; 245 630 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24