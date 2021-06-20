Катунь24: 19 июня 1963 года первая женщина-космонавт Валентина Терешкова приземлилась в Алтайском крае

16-19 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила космический полёт в качестве пилота космического корабля «Восток-6» продолжительностью 2 суток 22 часа 50 минут. Это был первый в мире полёт женщины-космонавта.

Фото: Alexander Mokletsov

19 июня корабль «Восток-6» отклонился от курса и вместо предполагаемого Казахстана приземлился в Баевском районе.

Полет «Чайки» (позывной Терешковой на космическом корабле) на корабле «Восток-6» стал полетом-доказательством.

Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, тогда написал в своем дневнике:

«По четкости и слаженности старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина… Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».

Сама космонавт рассказывала, что, когда катапультировалась, увидела под собой озеро, но благодаря сильному ветру ее унесло от него, и аппарат сел на землю. Местные мужчины помогали ей выбраться из посадочной капсулы.

Позже в этой деревне на месте, где приземлилась Терешкова, поставили памятник. Он возвышается на главной площади села. Терешкова в бронзе изваяна в комбинезоне космонавта, устремленная вверх фигура в полный рост действительно напоминает чайку.

«Величайшая женщина ХХ столетия» — этот титул присвоила ей британская ежегодная Ассамблея женщин.

Валентина Терешкова — Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2009), награждена многими орденами и медалями как России, так и других стран.

Почетный гражданин 18 российских и зарубежных городов. Ее именем названы кратер на Луне и малая планета, улицы в нескольких городах. В Москве на Аллее героев космоса установлен бронзовый бюст первой женщины-космонавта. В 2013 году в Индии в честь Терешковой была выпущена почтовая марка.

Катунь24