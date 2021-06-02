Катунь24: 1,5 тысячи человек со всей страны участвуют в форуме «Алтай. Территория развития»

Некоторые из них преодолели тысячи километров, чтобы прокачать свои навыки у ведущих экспертов России и ближнего зарубежья, получить возможность выиграть гранты до 1,5 млн рублей на развитие проектов. Что ещё привлекает активную молодежь в форуме АТР, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 1,5 тысячи человек со всей страны участвуют в форуме «Алтай. Территория развития»

«Необязательно уезжать из деревни, чтобы найти себя», — считает Виктория Серебрякова. Девушка — соавтор проекта «Село в движении». Вместе с командой она проводит творческие мастер-классы для детей из отдаленных районов Алтайского края. Рассказывает о мерах поддержки сельской молодежи. Задача – вдохновить ребят, дать возможность реализовать свои возможности в деревнях и поселках. На АТР Виктория приехала, чтобы побороться за грантовую поддержку для проекта.

На АТР едут, чтобы провести неделю в кругу единомышленников. Участники форума — лидеры молодёжных движений и проектов, молодые исследователи от 18 до 35 лет. Каждый нашёл себе площадку по интересам — всего их десять. «Дружба народов» посвящена гармонизации межнациональных отношений. На площадке «Добро, бро» обсуждают развитие некоммерческих организаций. «Агропрорыв» — здесь ищут пути решения проблем в сельхозиндустрии.

Работа идет как в офлайн-формате, в посёлке Катунь на озере Ая, так и дистанционно. Программа насыщенная: мастер-классы с утра до вечера. Их ведут больше ста авторитетных экспертов страны и ближнего зарубежья. Из новинок: скилл-сессия «Самореализация 2.0» от мастерской управления «Сенеж». Это возможность примерить на себя роли директоров, экспертов крупной компании.

На закрытии форума объявят победителей грантового конкурса Росмолодежи. В этом году участники форума подали примерно 160 заявок. У каждого есть шанс выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта. Так, в прошлом году около 30 проектов получили грантовую поддержку в общей сумме 12 млн рублей.

Катунь24