Катунь24: 10 учреждений Алтайского края вошли в реестр социально ответственных работодателей

4 из них впервые вошли в этот список в 2021 году.

В социально ответственных и социально ориентированных организациях действуют коллективные договоры, программы развития персонала: профессиональные стандарты и программы ЗОЖ. Также работодатели обеспечивают все требования охраны труда и регулярно выплачивают все налоги и взносы.

По данным Интерактивного портала по труду и занятости населения в Алтайском крае, в 2021 году в реестр повторно вошли Дом культуры «Кристалл» ЗАТО Сибирский, Управление ветеринарии по Каменскому и Крутихинскому районам, Управление социальной защиты населения по Поспелихинскому и Новичихинскому районам, краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добродея» (Топчихинский район), Алтайский государственный колледж (Барнаул) и Благовещенский медицинский техникум.

Кроме того, в 2021 году впервые сертификацию на соответствие требованиям законодательства в области социально-трудовых отношений городской Дом культуры Славгорода, Детская школа искусств города Алейска, Тюменцевская центральная районная больница и Управление социальной защиты населения по Романовскому району.

Катунь24