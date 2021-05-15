Катунь24: 17 мая в Барнаул приедет около полутысячи спортсменов

Об этом сообщает федеральный информационный портал Sm News.

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20-23 мая в Барнауле впервые в истории алтайского спорта пройдет мероприятие мирового уровня – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

По словам заместителя министра спорта Алтайского края Максима Рябцева, о своём участии в соревнованиях заявили представители 55 стран с учетом России. Ожидается приезд в столицу региона около полутысячи спортсменов. Первые участники 2 этапа Кубка мира, выступающие за Эквадор, уже прилетели. Основная часть спортсменов прибудет в Барнаул 17 мая на двух чартерах.

«Гребля в крае – один из перспективных видов спорта. Федерация привлекает тренеров высочайшего уровня, воспитывает перспективных спортсменов. В составе сборной России уже зарекомендовали себя барнаульцы Ирина Андреева и Александр Дьяченко. Также имеют перспективы войти в состав российской сборной по гребле Артем Пискун и Владлен Ушаков, Ангелина Рыбацкая», – рассказывает Максим Рябцев.

Барнаул получил право проведения этапа Кубка мира в 2019 году. Несмотря на проблемы и ограничения, связанные с пандемией коронавируса 2020 года, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение, что соревнования будут проведены.

«И это решение главы региона стало главным и основополагающим. При губернаторе был создан оргкомитет, который оперативно решал все вопросы. Виктор Петрович лично контролировал подготовительные работы, неоднократно выезжая на спортивный объект», – рассказывает замминистра спорта Алтайского края.

Подготовка к мероприятию мирового уровня шла практически без перерыва. И сегодня спортивный объект полностью готов для принятия спортсменов и зрителей со всего мира.

“Произведена реконструкция здания с помещениями, в которых спортсмены будут готовиться к соревнованиям и отдыхать после них. Построен обводной канал для хорошего полноценного выхода с воды. Благоустроена территория, как спортивная составляющая, так и на месте размещения зрителей. Для последних в дни проведения спортивных состязаний предусмотрен бесплатный проезд на автобусах из центра Барнаула.

«Гребной канал в Алтайском крае соответствует всем международным стандартам к спортивным объектам, предназначенным для аналогичных целей и задач”, – уверен представитель регионального правительства Максим Рябцев.

К слову, на проводимом в Барнауле II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ будут также разыграны несколько путёвок на Олимпийские игры в Токио.

Катунь24