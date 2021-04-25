Катунь24: 152 жителя Алтайского края пострадали от присасывания клещей за прошедшую неделю

Со старта сезона активности клещей, 5 апеля 2021 года, в поликилинки обратились более 180 человек, 88 из них – дети.

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В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадал 41 человек, в том числе 17 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Кроме того, зарегистрирован 1 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослого жителя г. Барнаула. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, чтори присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита в г. Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», расположенной по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28 (телефон 8(3852) 50–40–34). Также можно обратиться за помощью в пункты серопрофилактики Барнаула:

– ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;

– ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72–34–53;

– ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.

Катунь24