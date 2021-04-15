Катунь24: 16 тысяч барнаульцев выйдут в «чистый четверг»

Завтра, 15 апреля 2021 года, участники планируют организовать работы более чем на 200 дворовых территориях.

Фото: barnaul.org

Благодаря теплой погоде, которая установилась на прошлой неделе, большие объемы снега растаяли, и основной вид деятельности с ворошения снега сменился на сбор оттаявшего мусора. Внимание рабочих, студентов, учащихся, населения на местах, управляющих компаний и представителей общественности будет уделено как общественным пространствам, так и придомовым территориям, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника отдела по благоустройству городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елены Королёвой, планируется организовать работы более чем на 15 тыс. кв. м газонов и более 200 дворовых территориях. Также для наведения санитарного порядка на городской территории привлекут 66 единиц техники.

«Большое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок во всех районах города, а также приведению в порядок памятников и мемориальных досок, очистке береговых линий. К общественникам и рабочим МУП «Благоустройство и озеленение» могут присоединиться все желающие горожане. Мы призываем каждого жителя Барнаула принять участие в «чистом четверге» и помочь своим управляющим компаниям в очистке придомовых территорий», – подчеркнула Елена Королёва.

Катунь24