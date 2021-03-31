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Алтайский край

Катунь24: 1 апреля в Барнауле начнётся месячник санитарной очистки

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Традиционный месяц весенней городской уборки и благоустройства пройдет в 2021 году с 1 по 20 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

В наведении санитарного порядка на территории города примут участие предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты, школьники, общественные организации, жители, сообщает официальный сайт Барнаула. 

В течение месяца горожане очистят улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки от грязи и мусора, накопившихся за зиму. Также в апреле проведут многочисленные акции по уборке бытового и строительного мусора с берегов рек, лесных массивов и склонов оврагов. Также уборку проведут у памятников, мемориальных досок на зданиях. 

Помимо еженедельных, в Барнауле будут проводиться еженедельные санитарные «чистые четверги». Первый из них состоится уже 1 апреля. В этот день во всех районах города будут организованы работы по ворошению снега. Общегородской субботник намечен на 23 апреля. 

Катунь24

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