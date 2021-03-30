Катунь24: 103 заболели, 9 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 29 марта

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103 заболели, 9 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 29 марта29 марта 2021, 11:23

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 9 человек, от COVID-19 – 9.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 938 человек, в т.ч. 3 232 ребенка. Выздоровели всего 41 946 (+71) человек. Умерло 2 672 (+9) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 795 (+9) человек; иные причины смерти – 877 (+0) человек.

По состоянию на 29 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 227 человек.

Кроме этого, 424 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 286, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92.

Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1 598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146-1 227-424=495.

7 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

537 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 103 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Бийск и Рубцовск – по 13 заболевших, Яровое и Калманский район – по 5 заболевших, Новоалтайск – 4, Славгород, Алейск, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Мамонтовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Заринск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул – 16 775, Алейск — 726, Алейский район — 288, Алтайский район — 172, Баевский район — 132, Белокуриха — 285, Бийск — 3783, Бийский район — 379, Благовещенский район — 603, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 358, Егорьевский район — 259, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 259, Залесовский район — 280, Заринск — 1343, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 207, Калманский район — 406, Камень-на-Оби — 421, Каменский район — 263, Ключевский район — 272, Косихинский район — 217, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 207, Кулундинский район — 617, Курьинский район — 247, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 295, Михайловский район — 554, Немецкий национальный район — 289, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1342, Павловский район — 571, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 867, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 615, Ребрихинский район — 457, Родинский район — 319, Романовский район — 155, Рубцовск — 3284, Рубцовский район — 482, Славгород — 1149, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 201, Тальменский район — 790, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 376, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 184, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 130, Целинный район — 212, Чарышский район – 123, Шелаболихинский район – 211, Шипуновский район – 423, Яровое – 568.

Из общего числа заболевших 463 случая – завозные, в т.ч. 191 – из-за рубежа; 28 430 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46 938 заболевших: 12 397 – у больных внебольничной пневмонией, 26 821 – у заболевших ОРВИ, в 7720 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 302 625 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,46 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1536 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1608 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 95 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 29.03.2021 года прививается 83 336 (+385) человек, в том числе: 20 799 человек получили первую прививку; 62 537 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24