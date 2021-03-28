Катунь24: 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае

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100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае27 марта 2021, 16:00

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае особое внимание уделят безопасности дорожного движения. На эти мероприятия направят порядка ста миллионов рублей, сообщили в Министерстве транспорта региона.

Фото: pixabay.com

Так, для снижения количества дорожно-транспортных происшествий смонтируют более 30 километров освещения вдоль дорог регионального и местного значения, разместят пять камер фото- и видеофиксации и пять светофоров. Помимо этого, светофорные комплексы в Барнауле установят на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной, на перекрестках улиц Георгия Исакова и Островского, Георгиева и Сухэ-Батора. В Бийске светофоры появятся на улице Челюскинцев в районе домов 3 — 3/1 и пересечении улицы Тараса Шевченко с переулком Складским.

В ведомстве отметили, что в 2020 году в рамках реализации национального проекта в крае установили пять комплексов фото- и видеофиксации, пять светофоров, 389 дорожных знаков, 31 искусственную дорожную неровность, обустроили около 40 километров освещения вдоль дорог, 13 870 метров тротуаров, 2171 метр барьерных ограждений, на дорожное покрытие нанесли 4043 метра разметки.

Катунь24