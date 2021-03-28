Катунь24: 109 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

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109 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки27 марта 2021, 12:00

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 120 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-14.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 729 человек, в т.ч. 3 215 детей. Выздоровели всего 41 790 (+120) человек. Умерло 2 648 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 774 (+14) человека; иные причины смерти – 874 (+0) человека.

По состоянию на 27 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 221 человек.

Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 287, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1 598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146-1 221-393=532.

7 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

536 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 109 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 29, Рубцовск – 12, Бийск – 11, Шипуновский район – 6, Яровое, Поспелихинский район – по 5 заболеших, Камень-на-Оби, Новоалтайск – по 4 заболевших, Славгород, Бийский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Родинский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16724, Алейск — 722, Алейский район — 286, Алтайский район — 172, Баевский район — 132, Белокуриха — 284, Бийск — 3758, Бийский район — 377, Благовещенский район — 600, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 358, Егорьевский район — 256, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 257, Залесовский район — 280, г. Заринск — 1341, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 205, Калманский район — 400, Камень-на-Оби — 416, Каменский район — 263, Ключевский район — 270, Косихинский район — 216, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 207, Кулундинский район — 616, Курьинский район — 246, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 292, Михайловский район — 552, Немецкий национальный район — 289, Новичихинский район — 280, Новоалтайск — 1334, Павловский район — 567, Панкрушихинский район — 113, Первомайский район — 862, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 607, Ребрихинский район — 456, Родинский район — 317, Романовский район — 153, Рубцовск — 3258, Рубцовский район — 481, Славгород — 1145, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 30, Табунский район — 200, Тальменский район — 787, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 375, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 182, Усть-Пристанский район — 207, Хабарский район — 130, Целинный район — 211, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 209, Шипуновский район — 415, Яровое – 563.

Из общего числа заболевших 463 случаев – завозные, в т.ч. 191– из-за рубежа; 28293 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46729 заболевших: 12337 – у больных внебольничной пневмонией, 26689 – у заболевших ОРВИ, в 7703 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1298086 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 151,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4336 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4608 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 95 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 27.03.2021 года прививается 82 687 (+443) человек, в том числе: 20 997 человек получили первую прививку; 61 690 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24