Катунь24: 18 «чёрных кредиторов» выявили в Алтайском крае

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18 «чёрных кредиторов» выявили в Алтайском крае15 марта 2021, 12:15

По итогам 2020 года в Алтайском крае было выявлено 18 финансовых организаций, занимавшихся незаконной выдачей кредитов.

Фото: pixabay.com

В некоторых случаях «чёрные кредиторы» работали под видом микрофинансовых организаций и ломбардов. В пресс-службе Центрального банка РФ рассказали, что работа легальных кредиторов регулируется законами. Ставка по потребительским кредитам и займам, оформленным после 1 января 2020 года, не должна превышать 1 % в день. Также действуют и ограничения для начисления платежей при возникновении просрочки по таким договорам, взятым на срок до года. Их сумма не должна превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

«Обращаясь к нелегальному кредитору, гражданин рискует значительно переплатить и столкнуться с незаконными и даже опасными методами взыскания долга», — пояснил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

Легальная организация должна присутствовать в справочниках и реестрах финансовых организаций на сайте регулятора. Проверить компанию можно также на портале fincult.info и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Во всей Сибири в прошлом году было выявлено свыше 200 нелегальных кредиторов, а по России в целом более 1,5 тысячи.

Катунь24