Катунь24: 115 заболели, 12 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 15 марта

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115 заболели, 12 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 15 марта15 марта 2021, 11:40

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 62 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 — 8.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 397 человек, в т.ч. 3 105 детей. Выздоровели всего 40 499 (+62) человек. Умерло 2 512 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 655 (+8) человек; иные причины смерти – 857 (+4) человек.

По состоянию на 15 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 391 человек.

Кроме этого, 485 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 325, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 105.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 391-485=490.

28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 115 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 31, Камень-на-Оби – 9, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский, Родинский районы – по 5 заболевших, Славгород, Кулундинский район – 4, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Быстроистокский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Солтонский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 347, Алейск — 692, Алейский район — 276, Алтайский район — 170, Баевский район — 131, Белокуриха — 282, Бийск — 3632, Бийский район — 353, Благовещенский район — 586, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 96, Волчихинский район — 354, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 34, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 279, Заринск — 1327, Заринский район — 193, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 382, Камень-на-Оби — 384, Каменский район — 261, Ключевский район — 265, Косихинский район — 215, Красногорский район — 65, Краснощековский район — 218, Крутихинский район — 195, Кулундинский район — 599, Курьинский район — 234, Кытмановский район — 155, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 280, Михайловский район — 547, Немецкий национальный район — 278, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1309, Павловский район — 530, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 848, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 550, Ребрихинский район — 444, Родинский район — 288, Романовский район — 140, Рубцовск — 3122, Рубцовский район — 468, Славгород — 1110, Смоленский район — 196, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 189, Тальменский район — 778, Тогульский район — 257, Топчихинский район — 360, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 273, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 169, Усть-Калманский район — 172, Усть-Пристанский район — 190, Хабарский район — 128, Целинный район — 209, Чарышский район — 120, Шелаболихинский район — 203, Шипуновский район — 399, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 455 случаев – завозные, в т.ч. 190 – из-за рубежа; 27 298 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45 397 заболевших: 11 949 – у больных внебольничной пневмонией, 25 826 – у заболевших ОРВИ, в 7622 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 254 063 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,27 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1705 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1786 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 15.03.2021 года прививается 72 896 (+226) человек, в том числе: 31 540 (+150) человек получили первую прививку; 41 356 (+76) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24