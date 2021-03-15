Катунь24: 117 человек заболели, 13 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 14 марта

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117 человек заболели, 13 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 14 марта14 марта 2021, 10:54

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 85 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 — 10.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 282 человека, в т.ч. 3 094 ребенка. Выздоровели всего 40 437 (+85) человек. Умерло 2 500 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 647 (+10) человек; иные причины смерти – 853 (+3) человека.

По состоянию на 14 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 362 человека.

Кроме этого, 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 321, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 362-481=523.

28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 117 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 35, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Камень-на-Оби – 6, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Родинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Быстроистокский, Крутихинский, Мамонтовский, Солтонский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский, Советский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16316, Алейск — 690, Алейский район — 275, Алтайский район — 170, Баевский район — 131, Белокуриха — 282, Бийск — 3625, Бийский район — 351, Благовещенский район — 585, Бурлинский район — 343, Быстроистокский район — 94, Волчихинский район — 354, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 279, Заринск — 1325, Заринский район — 192, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 203, Калманский район — 381, Камень-на-Оби — 375, Каменский район — 261, Ключевский район — 265, Косихинский район — 215, Красногорский район — 64, Краснощековский район — 218, Крутихинский район — 193, Кулундинский район — 595, Курьинский район — 234, Кытмановский район — 155, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 279, Михайловский район — 545, Немецкий национальный район — 276, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1307, Павловский район — 530, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 848, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 545, Ребрихинский район — 442, Родинский район — 283, Романовский район — 138, Рубцовск — 3114, Рубцовский район — 467, Славгород — 1106, Смоленский район — 196, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 123, Суетский район — 30, Табунский район — 189, Тальменский район — 778, Тогульский район — 256, Топчихинский район — 358, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 273, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 168, Усть-Калманский район — 171, Усть-Пристанский район — 189, Хабарский район — 127, Целинный район — 209, Чарышский район — 119, Шелаболихинский район — 202, Шипуновский район — 398, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 455 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 27207 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45282 заболевших: 11904 – у больных внебольничной пневмонией, 25761 – у заболевших ОРВИ, в 7617 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1252358 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 155,25 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3294 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3597 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 14.03.2021 года прививается 72 670 (+482) человек, в том числе: 31 390 человек получили первую прививку; 41 280 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24