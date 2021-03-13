Катунь24: 119 человек заболели, 12 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 12 марта

119 человек заболели, 12 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 12 марта12 марта 2021, 11:14

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 65 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 — 11.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 045 человек, в т. ч. 3 078 детей. Выздоровели всего 40 225 (+65) человек. Умерло 2 473 (+12) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 626 (+11) человек; иные причины смерти – 847 (+1) человек.

По состоянию на 12 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 382 человека.

Кроме этого, 498 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 330, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 109.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 382-498=486.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.

317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 119 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 30, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский район – 6, Камень-на-Оби – 5, Ребрихинский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Родинский район – по 3 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 253, Алейск — 686, Алейский район — 273, Алтайский район — 169, Баевский район — 130, Белокуриха — 282, Бийск — 3606, Бийский район — 345, Благовещенский район — 584, Бурлинский район — 342, Быстроистокский район — 90, Волчихинский район — 354, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 278, Заринск — 1319, Заринский район — 190, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 203, Калманский район — 379, Камень-на-Оби — 364, Каменский район — 260, Ключевский район — 263, Косихинский район — 215, Красногорский район — 63, Краснощековский район — 218, Крутихинский район — 190, Кулундинский район — 592, Курьинский район — 234, Кытмановский район — 153, Локтевский район — 640, Мамонтовский район — 275, Михайловский район — 543, Немецкий национальный район — 273, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1301, Павловский район — 529, Панкрушихинский район — 111, Первомайский район — 847, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 536, Ребрихинский район — 435, Родинский район — 277, Романовский район — 137, Рубцовск — 3097, Рубцовский район — 465, Славгород — 1098, Смоленский район — 196, Советский район — 134, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 118, Суетский район — 30, Табунский район — 188, Тальменский район — 777, Тогульский район — 254, Топчихинский район — 353, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 273, Тюменцевский район — 150, Угловский район — 166, Усть-Калманский район — 170, Усть-Пристанский район — 187, Хабарский район — 125, Целинный район — 208, Чарышский район — 117, Шелаболихинский район — 200, Шипуновский район — 396, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 454 случая – завозные, в т.ч. 190 – из-за рубежа; 27 024 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45 045 заболевших: 11 825 – у больных внебольничной пневмонией, 25 612 – у заболевших ОРВИ, в 7608 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 244 223 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 147,88 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4911 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5250 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 12.03.2021 года прививается 70 462 (+1 849) человека, в том числе: 32 737 человек получили первую прививку; 37 725 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24