Катунь24: 16-этажка вместо детского сада: жители барнаульского микрорайона конфликтуют с застройщиком

16-этажка вместо детского сада: жители барнаульского микрорайона конфликтуют с застройщиком11 марта 2021, 19:24

«Нас обманули!» — рассказывают жители микрорайона Невский-2. Объясняют: когда покупали квартиры, обращали особое внимание на инфраструктуру. Застройщик обещал возвести во дворе детский сад и спортивный комплекс. Сейчас строительство ведется, но на месте долгожданных объектов появится очередная 16-этажная «свечка». Законно ли это? Разбиралась наш корреспондент Софья Житина.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 16-этажка вместо детского сада: жители барнаульского микрорайона конфликтуют с застройщиком

Здесь не будет спортивного комплекса, а здесь – детского сада. Хотя застройщик обещал возвести эти объекты, объясняет житель микрорайона Невский-2 Виталий Барабаш. Сейчас на их месте строят новый 16-этажный дом. И теперь жителям близлежащих домов даже машину припарковать негде.

Жители рассказывают, при покупке жилья обращали особое внимание на инфраструктуру. Застройщик «Домстрой» обещал, что возведение новых домов в этом микрорайоне не предусмотрено. Однако компания обанкротилась, а у земельного участка появился другой собственник.

Нынешний застройщик объясняет: покупая земельный участок, убедился, что никаких градостроительных ограничений нет. Стройка ведется законно – разрешение на нее есть. Что касается инженерных сетей, то жильцы могут не беспокоиться — коммуникации выдержат, уверяют строители.

Сейчас для того, чтобы не беспокоить жильцов, компания погружает сваи безударным методом. Кроме того, после завершения строительства застройщик готов предоставить безвозмездный и бессрочный сервитут жителям соседних домов на пользование детской площадкой и спортивными сооружениями. Что касается нынешней разрушенной территории, он уточняет: она и не входила в границы придомовой территории. Для того, чтобы не попасть в подобную ситуацию, следует уточнять реальную площадь земельного участка и не верить на слово продавцам.

Катунь24