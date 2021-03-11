Катунь24: 122 новых случая заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

122 новых случая заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки09 марта 2021, 10:03

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 96 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 – 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 681 человек, в т. ч. 3 059 детей. Выздоровели всего 39 951 (+96) человек. Умерло 2 438 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 593 (+11) человека; иные причины смерти – 845 (+3) человек.

По состоянию на 9 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 349 человек.

Кроме этого, 521 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 340, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 349-521=496.

40 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

563 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 122 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 33, Бийск, Рубцовск – по 14 заболевших, Камень-на-Оби – 8, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Ключевский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 172, Алейск — 682, Алейский район — 272, Алтайский район — 167, Баевский район — 130, Белокуриха — 282, Бийск — 3580, Бийский район — 336, Благовещенский район — 580, Бурлинский район — 341, Быстроистокский район — 90, Волчихинский район — 351, Егорьевский район — 235, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 241, Залесовский район — 277, Заринск — 1312, Заринский район — 187, ЗАТО Сибирский — 79, Змеиногорский район — 544, Зональный район — 203, Калманский район — 372, Камень-на-Оби — 346, Каменский район — 260, Ключевский район — 259, Косихинский район — 210, Красногорский район — 63, Краснощековский район — 214, Крутихинский район — 185, Кулундинский район — 584, Курьинский район — 231, Кытмановский район — 152, Локтевский район — 633, Мамонтовский район — 265, Михайловский район — 541, Немецкий национальный район — 271, Новичихинский район — 268, Новоалтайск — 1292, Павловский район — 521, Панкрушихинский район — 109, Первомайский район — 841, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 522, Ребрихинский район — 425, Родинский район — 269, Романовский район — 136, Рубцовск — 3071, Рубцовский район — 462, Славгород — 1089, Смоленский район — 196, Советский район — 133, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 108, Суетский район — 30, Табунский район — 186, Тальменский район — 774, Тогульский район — 251, Топчихинский район — 349, Третьяковский район — 173, Троицкий район — 272, Тюменцевский район — 148, Угловский район — 164, Усть-Калманский район — 168, Усть-Пристанский район — 185, Хабарский район — 124, Целинный район — 207, Чарышский район — 115, Шелаболихинский район — 197, Шипуновский район — 394, Яровое — 545,

Из общего числа заболевших 454 случая – завозные, в т. ч. 190 – из-за рубежа; 26 769 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 44 681 заболевших: 11 726 – у больных внебольничной пневмонией, 25 357 – у заболевших ОРВИ, в 7598 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 231 732 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 156,28 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 263 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 272 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 9 марта 2021 года прививается 64 959 (+61) человек, в том числе: 37 832 человека получили первую прививку; 27 127 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24