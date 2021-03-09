Катунь24: 123 заболели, 13 умерли: статистика по коронавирусу в Алтайском крае на 8 марта

123 заболели, 13 умерли: статистика по коронавирусу в Алтайском крае на 8 марта08 марта 2021, 11:35

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 106 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 — 10.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44559 человек, в т.ч. 3 055 детей. Выздоровели всего 39 855 (+106) человек. Умерло 2 424 (+13) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 582 (+10) человека; иные причины смерти – 842 (+3) человека.

По состоянию на 8 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 349 человек.

Кроме этого, 508 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 348, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 349-508=509.

40 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

557 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 123 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 34, Бийск – 15, Рубцовск – 12, Камень-на-Оби – 7, Поспелихинский район – 5, Кулундинский район – 4, Заринск, Бийский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Славгород, Новоалтайск, Егорьевский, Заринский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16139, Алейск — 681, Алейский район — 272, Алтайский район — 166, Баевский район — 130, Белокуриха — 282, Бийск — 3566, Бийский район — 333, Благовещенский район — 579, Бурлинский район — 341, Быстроистокский район — 90, Волчихинский район — 350, Егорьевский район — 234, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 241, Залесовский район — 277, Заринск — 1310, Заринский район — 187, ЗАТО Сибирский — 78, Змеиногорский район — 543, Зональный район — 203, Калманский район — 371, Камень-на-Оби — 338, Каменский район — 259, Ключевский район — 257, Косихинский район — 210, Красногорский район — 63, Краснощековский район — 211, Крутихинский район — 184, Кулундинский район — 581, Курьинский район — 228, Кытмановский район — 151, Локтевский район — 631, Мамонтовский район — 264, Михайловский район — 540, Немецкий национальный район — 265, Новичихинский район — 268, Новоалтайск — 1292, Павловский район — 519, Панкрушихинский район — 109, Первомайский район — 839, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 516, Ребрихинский район — 424, Родинский район — 268, Романовский район — 136, Рубцовск — 3057, Рубцовский район — 462, Славгород — 1089, Смоленский район — 196, Советский район — 133, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 108, Суетский район — 29, Табунский район — 186, Тальменский район — 774, Тогульский район — 251, Топчихинский район — 349, Третьяковский район — 173, Троицкий район — 272, Тюменцевский район — 148, Угловский район — 164, Усть-Калманский район — 168, Усть-Пристанский район — 185, Хабарский район — 123, Целинный район — 206, Чарышский район — 115, Шелаболихинский район — 196, Шипуновский район — 394, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 454 случая – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 26704 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 44559 заболевших: 11694– у больных внебольничной пневмонией, 25272 – у заболевших ОРВИ, в 7593 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1231469 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 172,03 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2594 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5756 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 08.03.2021 года прививается 64 898 (+116) человек, в том числе: 38 248 человек получили первую прививку; 26 650 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24